Российский дрон атаковал мирных жителей в Бериславе. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник атакував мирних жителів Берислава Херсонської області.

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У п’ятницю, 5 квітня, БПЛА окупантів скинув боєприпаси на цивільних. Внаслідок вибуху постраждали троє осіб — 84-річна жінка та двоє чоловіків 59 й 56 років. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У постраждалих медики діагностували вибухові травми, а також уламкові поранення кінцівок. Їх довелося госпіталізувати. Пораненим надають необхідну допомогу.

В ОВА також розповіли, що сьогодні росіяни обстріляли Антонівку, Придніпровське, Кізомис та Понятівку. Були влучання у житлових кварталах. Внаслідок цього пошкоджено 10 приватних будинків. Зокрема, ворог обстріляв кооператив, гаражне приміщення й компанію газотранспортної системи. Продуктами горіння отруїлись 10 осіб.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 5 квітня обстріляли місто Покровськ у Донецькій області. Внаслідок влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.