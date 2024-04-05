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Ракурс
Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. Фото: прокуратура

Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська, є поранені (ФОТО)

5 кві 2024, 09:49
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Місто Покровськ у Донецькій області було знову обстріляне російською армією.


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Близько 3.00 5 квітня окупанти поцілили по приватному сектору. Внаслідок влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також ворожий обстріл пошкодив декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. Фото: прокуратура

Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. Фото: прокуратура

Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. Фото: прокуратура

Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 4 квітня російські загарбники з артилерії обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Внаслідок цього загинули дві людини, ще одну людину поранено.

Джерело: Ракурс


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