Карма за Каховську ГЕС — в Орську прорвало греблю, росіян евакуюють

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У російському Орську в Оренбурзькій області 5 квітня прорвало греблю — московитів евакуюють.

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Раніше місцева влада закликала мешканців терміново евакуюватися з цього району. Вода прибуває, а росіяни марно намагаються ліквідувати прорив. Під загрозою 4 тис. будинків.

У Єдиній черговій диспетчерській службі Орська повідомили пропагандистам «Інтерфаксу», що греблю прорвало паводком.

За даними адміністрації міста, до зони підтоплення можуть потрапити 4 тис. 258 будинків та 10 тис. 987

За даними видання «Урал56.ру», йде евакуація зі старого міста Орська.

У магазинах Орська розкупили майже всю питну воду.