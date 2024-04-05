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Ракурс
Украинские пилоты экстренно сели в поле, чтобы поздравить мальчика, который встречает их с флагом Украины

Украинские пилоты экстренно сели в поле, чтобы поздравить мальчика, который встречает их с флагом Украины (ВИДЕО)

5 апр 2024, 22:26
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Українські пілоти здійснили екстрену посадку в полі, щоб передати дитині цукерки.


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Defence Blog пише, що хлопець махав синьо-жовтим прапором, зустрічаючи військових із бойового завдання.

Як розповіли у виданні, хлопчик постійно вітав пілотів прапором України, коли вони пролітали над головою. Цього разу він отримав сюрприз. Зокрема льотчики приземлилися в полі, щоб вручити дитині цукерки та подарунки.

Коли пара гелікоптерів Мі-24 поверталася зі свого завдання, один приземлився в полі, щоб дозволити члену екіпажу підійти до хлопчика з подарунками, а інший кружляв на низькій висоті, — йдеться в повідомленні.

Вчинок викликав хвилю захоплення в користувачів соцмереж.

Источник: Ракурс


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