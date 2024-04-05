Украинские пилоты экстренно сели в поле, чтобы поздравить мальчика, который встречает их с флагом Украины

https://racurs.ua/n194079-ukrainskie-piloty-ekstrenno-seli-v-pole-chtoby-pozdravit-malchika-kotoryy-vstrechaet-ih-s-flagom.html

Ракурс

Українські пілоти здійснили екстрену посадку в полі, щоб передати дитині цукерки.

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Defence Blog пише, що хлопець махав синьо-жовтим прапором, зустрічаючи військових із бойового завдання.

Як розповіли у виданні, хлопчик постійно вітав пілотів прапором України, коли вони пролітали над головою. Цього разу він отримав сюрприз. Зокрема льотчики приземлилися в полі, щоб вручити дитині цукерки та подарунки.

Коли пара гелікоптерів Мі-24 поверталася зі свого завдання, один приземлився в полі, щоб дозволити члену екіпажу підійти до хлопчика з подарунками, а інший кружляв на низькій висоті, — йдеться в повідомленні.

This boy always met flying helicopters with a flag, wishing them a luck and come back alive.



One day they landed in front of his house. pic.twitter.com/rvRsLKjzAm — Alex Bond (@AlexBondODUA) April 4, 2024

Вчинок викликав хвилю захоплення в користувачів соцмереж.