Українські пілоти здійснили екстрену посадку в полі, щоб передати дитині цукерки.

Defence Blog пише, що хлопець махав синьо-жовтим прапором, зустрічаючи військових із бойового завдання.

Як розповіли у виданні, хлопчик постійно вітав пілотів прапором України, коли вони пролітали над головою. Цього разу він отримав сюрприз. Зокрема льотчики приземлилися в полі, щоб вручити дитині цукерки та подарунки.

This boy always met flying helicopters with a flag, wishing them a luck and come back alive.



One day they landed in front of his house. pic.twitter.com/rvRsLKjzAm