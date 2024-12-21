Кого переводять з ППО у піхоту, пояснив Ігнат

https://racurs.ua/ua/n202386-kogo-perevodyat-z-ppo-u-pihotu-poyasnyv-ignat.html

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Ефективність протиповітряної оборони в Україні залишається досить високою. Про це заявив український військовий, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву британського видання The Guardian про те, що Генеральний штаб ЗСУ нібито наказує підрозділам української протиповітряної оборони переводити своїх військових у піхоту через дефіцит особового складу.

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Усі види та роди Збройних сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, в тому числі й Повітряні сили — другий за чисельністю вид ЗСУ. Це загальновідомий факт, — зазначив Ігнат.

Крім того, він нагадав, що Повітряні сили вже понад рік направляють людей на підсилення фронту із складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій.

Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт! Але навіщо ж говорити про неефективність ППО і що збивати стали менше? Адже ППО це не лише Повітряні вили! ППО — це система протиповітряної оборони держави, в яку входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях, і піхота, і моряки, і вертолітники… Збивають, як і збивали, — наголосив військовий.

За його словами, ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ, так звані «локаційно втрачені.» По ракетах — відсоток менший, враховуючи зростання застосування балістики.

І головне! Щойно уточнив в кадровому центрі, що ніхто, ніколи не направляв в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T (був один такий випадок, і то через певні обставини), — заявив Ігнат.

У Генштабі раніше заявили, що твердження журналістів британського видання The Gardian про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним.

Ігнат написав, що Повітряні сили — високотехнологічний вид ЗСУ, тут справді багато людей унікальних спеціальностей, з великим досвідом роботи і замінити їх буде ніким. Тому переведення в «сухопутку» доволі болісний процес для ПС, це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення.