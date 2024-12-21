Генштаб відповів на статтю Guardian про «наказ відправляти на фронт військових ППО»https://racurs.ua/ua/n202379-genshtab-vidpoviv-na-stattu-guardian-pro-nakaz-vidpravlyaty-na-front-viyskovyh-ppo.htmlРакурс
У Генштабі заявили, що твердження журналістів британського видання The Gardian про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним.
Там зазначили, що для доукомплектування військових частин визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО.
З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.
У Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.
Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.
Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне — втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів, — ідеться в заяві Генштабу.