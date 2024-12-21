Українська мобільна вогнева група. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n202378-genshtab-zsu-nakazav-vidpravlyaty-viyskovyh-ppo-na-front-u-yakosti-pihoty-the-guardian.html

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Військовослужбовців українських підрозділів ППО відправляють на фронт, як звичайних піхотинців.

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Генеральний штаб Збройних сил України наказав підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт в якості піхоти. У зону бойових дій відправляють навіть тих бійців, які пройшли військову підготовку на Заході. При цьому вони не мають належної підготовки для ведення бойових дій у піхоті. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на джерела.

Це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином, — розповіло одне з джерел.

Видання пише, що існує ризик того, що російські загарбники можуть дізнатися секретну інформацію про позиції і тактику української ППО. Якщо ці солдати потраплять у полон до росіян, то може статися витік секретних даних.

Це триває вже рік, але стає все гірше і гірше. У мене вже залишилося менше половини від повного складу. Останніми днями приїжджала комісія, і їм потрібні ще десятки людей. У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, й поранені, — розповів один із офіцерів, який керує підрозділом ППО.

Нагадаємо, 11 листопада на Ставці верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російської агресії. На попередніх засіданнях Ставки було ухвалене рішення про кращу підготовку та оснащення цих груп.