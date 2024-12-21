Генштаб ответил на статью Guardian о «приказе отправлять на фронт военных ПВО»

З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

У Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.

Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне — втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів, — ідеться в заяві Генштабу.