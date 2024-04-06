Украину ночью атаковали 32 российских «Шахеда» и шесть ракет. Фото: ОП

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Ракурс

Масовану російську атаку з повітря відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 6 квітня окупанти атакували 32 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Крім того, ворог застосував шість ракет різних типів. Про це Повітряні сили ЗСУ 6 квітня повідомили у Telegram.

За інформацією військових, три зенітні керовані ракети були запущені з Бєлгородської області, а дві крилаті ракети Х-101/Х-555 випустили стратегічні бомбардувальники з Саратовської області. З акваторії Чорного моря росіяни атакували однією крилатою ракетою «Калібр».

Українська протиповітряна оборона зуміла збити дві ракети Х-101/Х-555, «Калібр» та 28 «Шахедів.

Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам, — зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі та вранці російські загарбники били по Харкову та Запоріжжю. У Харкові внаслідок атаки «Шахедів» загинули шестеро осіб, а 10 дістали поранення. А в Запоріжжі були влучання ракет у промислові підприємства.