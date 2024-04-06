Нетипичную атаку на Херсонщину совершили оккупанты. Фото:

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Ракурс

Нетипову атаку на Херсонську область влаштували російські загарбники.

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У ніч на 6 квітня протиповітряна оборона в південних регіонах працювала упродовж п’яти годин. Ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з південного напрямку. Вдалося знищити 14 дронів — сім на Херсонщині, по три на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще один — на Миколаївщині. Про це Сили оборони півдня повідомили у Telegram.

Однак влучань уникнути не вдалося. Ворог поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу оперативно ліквідували, а люди не постраждали.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ця атака була дуже концентрованою в напрямку Херсонської області. Вона наголосила, що це дуже не типово, бо Херсонщина — прифронтова область. Однак загарбники, розуміючи, особливості пору року, сільськогосподарські потужності цього регіону.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня у Херсонській області через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей. Подія сталася у Дар’ївській громаді.