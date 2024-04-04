На Херсонщині 10 людей отруїлися продуктами горіння після російського обстрілу, фото: Олександр Прокудін

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На Херсонщині через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей.

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Подія сталася у Дар’ївській громаді. Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вночі окупанти протягом трьох годин крили вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням, — зазначив він. — Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей.

Зазначається, що всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.