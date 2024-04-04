Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Херсонской области 10 человек отравились продуктами горения после российского обстрела, фото: Александр Прокудин

10 человек отравились продуктами горения в результате российских обстрелов Херсонщины (ФОТО)

4 апр 2024, 21:40
999

На Херсонщині через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей.


.

Подія сталася у Дар’ївській громаді. Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вночі окупанти протягом трьох годин крили вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням, — зазначив він. — Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей.

Зазначається, що всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

На Херсонщині 10 людей отруїлися продуктами горіння після російського обстрілу, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров