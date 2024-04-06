Взорвали трубопровод в Ростовской области россии. Фото:

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Ще один військовий об'єкт спалахнув на території країни-агресора росії.

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У ніч на 6 квітня в населеному пункті Азов Ростовської області виникла пожежа внаслідок підриву газопроводу. Через цю трубу росіяни перекачували нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту». Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило у Facebook.

Зазначається, що завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. Цей об'єкт росіяни використовували у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Нагадаємо, 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську Республіки Татарстан й в влучив по одній з установок переробки нафти. Це підприємство входить до десятка найбільших НПЗ росії, а його обсяг переробки — понад 16 млн т нафти на рік.