Jккупанты используют труд лиц с ограниченными возможностями, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n194115-rashisty-na-vot-ekspluatiruut-lic-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України фіксують численні порушення прав людини.

.

Зокрема, окупанти використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями, як рабську. Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Часто їх заставляють працювати понаднормово без згоди. Більше того, окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такі дії рашистів — це не лише порушення основних прав осіб з обмеженими можливостями, але й відверто гуманітарна криза, що загрожує їхньому фізичному та психічному здоров’ю, оскільки така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства.

Тому негайною необхідністю є втручання міжнародних громадських організацій та гуманітарних агентств для захисту прав людей з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС. — Такі практики повинні бути припинені, а відповідні винуватці притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом за вчинені злочини проти людяності.

Також у ЦНС закликають повідомляти про злочини окупаційної влади до відповідного чат-бота.