NASA запустит метеорологические ракеты в тень Луны во время солнечного затмения

Три ракеты-зонды APEP и команда поддержки после успешной сборки, фото - НАСА

https://racurs.ua/n194129-nasa-zapustit-meteorologicheskie-rakety-v-ten-luny-vo-vremya-solnechnogo-zatmeniya.html

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НАСА збирається запустити три метеорологічні ракети під час повного сонячного затемнення 8 квітня 2024 року, щоб вивчити вплив на верхні шари атмосфери короткочасного затемнення сонячного світла над частиною планети.

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Метеорологічні ракети типу АРЕP (зондування атмосферної турбуленції навколо зон затемнення) будуть запущені з випробувального центру НАСА Воллопс у Вірджинії для дослідження турбулентності в іоносфері, що викликані затемненням Сонця місяцем, повідомляє сайт NASA.

Подібні метеорологічні ракети вже були запущені раніше з випробувального центру Вайт Сендс у штаті Нью-Мексико та успішно повернуті на землю під час кільцевого затемнення у жовтні 2023 року. Ракети були переоснащені новими інструментами для повторного запуску у квітні 2024 року. Ця місія проходить під керівництвом Ароха Баржатья, професора фізичної інженерії Університету Аеронатики Ембрі-Ріддл у Флориді, де він завідує інструментальною лабораторією космосу та атмосфери.

Метеорологічні ракети будуть запущені у три етапи: 45 хвилин до затемнення, під час та 45 хвилин після затемнення. Ці інтервали важливі для збору даних про те, як раптове затемнення Сонця впливає на іоносферу, створюючи атмосферні турбуленції, що потенційно перешкоджають нашим комунікаціям.

Іоносфера це регіон земної атмосфери, що пролягає на відстані від 90 до 500 км над поверхнею.

Це наелектризована зона, що відбиває та приломлює радіохвилі, і також впливає на супутникову комунікацію по мірі проходження сигналу, — пояснює Бар’ят’я. — Розуміння іоносфери та розвиток моделей допоможе нам краще прогнозувати атмосферні збурення, це дуже важливо для того, щоб переконатися, що наш світ, який все більше залежить від комунікацій, працює безперебійно.

Іоносфера формує межу між нижніми шарами атмосфери Землі — де ми живемо та дихаємо — і космічним вакуумом. Це море часток, які стають іонізованими або набувають електричного заряду від енергії Сонця чи його радіації. Коли настає ніч, іоносфера розріджується, бо попередньо іонізовані частки релаксують та рекомбінуються, перетворюючись на нейтральні. Проте Земна погода в атмосферному та навколокосмічному просторах можуть впливати на ці частинки, роблячи цей регіон динамічним та складним у передбаченні стану іоносфери у будь-який даний момент часу.

Ракети АРЕР досягнуть максимальної висоти у 420 кілометрів. Кожна ракета буде вимірювати густину заряджених та нейтральних частинок та навколишні електричні і магнітні поля. «Кожна з ракет випустить по чотири вторинних інструменти розміром з 2-х літрову пляшку содової, які будуть вимірювати ті самі параметри, таким чином, результат від трьох запущених ракет буде як від п’ятнадцяти," пояснив Баржатья. Три вторинних інструменти були виготовлені в Університеті Ембрі-Ріддл, а четвертий — в Дартмутському Коледжі у штаті Нью-Гемпшир.

На додачу до ракет, декілька команд у Сполучених Штатах також будуть робити виміри іоносфери різними засобами. Команда студентів з Університету Ембрі-Ріддл проведе запуск серії висотних метеорологічних повітряних куль.

Коли АРЕР-ракети запустили під час кільцевого затемнення 2023 року, науковці виявили різке зниження густини заряджених частинок у міру руху тіні крізь товщу атмосфери.

Наступне повне сонячне затемнення на території США відбудеться в 2044 році, тому ці експерименти є рідкісною можливістю для дослідників зібрати надважливі дані.

Запуски АРЕР будуть у прямому етері на офіційному YouTube-каналі центру НАСА Воллопс та на офіційній трансляції сонячного затемнення від НАСА.