Экс-регионал приводил российские авиабомбы в Сумскую область. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n194148-eks-regional-navodil-rossiyskie-bomby-na-novuu-liniu-oborony-v-sumskoy-oblasti.html

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Агент російської ФСБ наводив ворожі авіабомби на Сумську область.

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СБУ запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумщини. Для вогневого ураження українських укріпрайонів агресор планував застосувати удари керованими авіабомбами. Ворожий удар по оборонних лініях мав скоригувати агент, який проводив дорозвідку поблизу цього об'єкта. Про це 8 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У затриманого вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі». Зловмисником виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, бо він в одному з месенджерів вихваляв кремлівський режим.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський побував у Сумській області, де проінспектував будівництво фортифікаційних споруд в регіоні — оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.