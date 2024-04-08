Работников цирка и телемарафона забронируют от мобилизации

https://racurs.ua/n194158-rabotnikov-cirka-i-telemarafona-zabroniruut-ot-mobilizacii-dokument.html

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Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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«Інтерфакс-Україна» посилається на накази Мінкультури, які встановили, що ТОВ «Ми-Україна» (телеканал «Ми-Україна»), ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (телеканал «1+1»), ТОВ «МК ТРК» (телеканал ICTV), ПрАТ «Телеканал «Інтер» (телеканал «Інтер»), державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» (телеканал «Рада») та Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (телеканал «Суспільні новини») відповідають критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Також з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству «Укрінформ», ТОВ «Новий канал», ТОВ «Старлайн медіа», ТОВ «Телеканал СТБ», ТОВ «Хмарочос медіа», ТОВ «УНІАН ТБ», представництву Deutsche Welle, ПрАТ «ТК «ТЕТ», ТОВ «ТРК «НБМ», а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Крім того, працівників українського цирку також забронюють від мобілізації. Про це написав у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк з посиланням на наказ Мінкульту.

Відповідно до опублікованого ним документу, «Пересувний цирк України» є критично важливим підприємством, установою, організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.