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В Калининградской области рф горел ракетоносец «Серпухов», у него значительные повреждения

В Калининградской области рф горел ракетоносец «Серпухов», у него значительные повреждения

8 апр 2024, 16:59
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У Калінінградській області РФ на військово-морській базі «Балтійськ» 7 квітня сталася пожежа на борту малого російського ракетного корабля «Серпухов», він має значні ушкодження.


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Про це кільком українським ЗМІ, в тому числі «Суспільному», повідомили джерела в спецслужбах. За даними наших співрозмовників, це спецоперація ГУР.

«Серпухов» це малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М», він був офіційно спущений на воду у 2015 році, з 2017 року його перевели з Чорного до Балтійського моря.

Источник: Ракурс


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