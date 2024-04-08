В Калининградской области рф горел ракетоносец «Серпухов», у него значительные повреждения

https://racurs.ua/n194160-v-kaliningradskoy-oblasti-rf-gorel-raketonosec-serpuhov-u-nego-znachitelnye-povrejdeniya.html

Ракурс

У Калінінградській області РФ на військово-морській базі «Балтійськ» 7 квітня сталася пожежа на борту малого російського ракетного корабля «Серпухов», він має значні ушкодження.

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Про це кільком українським ЗМІ, в тому числі «Суспільному», повідомили джерела в спецслужбах. За даними наших співрозмовників, це спецоперація ГУР.

«Серпухов» це малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М», він був офіційно спущений на воду у 2015 році, з 2017 року його перевели з Чорного до Балтійського моря.