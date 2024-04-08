У Трампа прокомментировали сообщение о "мирном плане" со сдачей территорий Украины

https://racurs.ua/n194162-u-trampa-prokommentirovali-soobschenie-o-mirnom-plane-so-sdachey-territoriy-ukrainy.html

Ракурс

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав «мирний план» Трампа щодо України оприлюднений The Washington Post, «фейковою новиною».

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За його словами, Трамп не пристане на жодний мирний план, поки не вступить на посаду президента США у разі перемоги і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

Все це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це, — сказав Міллер у коментарі New York Post.

Він додав, що Трамп нібито «єдиний, хто говорить про припинення вбивств».

«Ракурс» писав, що Washington Post, посилаючись на анонімні поінформовані джерела, 7 квітня опублікував статтю, в якій ідеться: експрезидент США Дональд Трамп, що знову балотується в президенти, нібито має план, як закінчити війну росії в Україні, якщо він повернеться в Білий дім.

Знайомі з планом співрозмовники газети розповіли, що Трамп планує натиснути на Київ та змусити Україну відмовитися від частини своєї території, включаючи Крим і Донбас.

Цей підхід кардинально відрізняється від політики нинішнього президента США Джо Байдена, який наголошує на спротиві російській агресії та надає військову підтримку Україні.

Зовнішньополітичні радники і стратеги, які підтримують Трампа, виступають проти подальшого розширення НАТО (по суті, проти вступу України до НАТО). Вони вважають, що Вашингтону треба нівелювати загрози інтересам США з боку Китаю і запобігти подальшому зростанню залежності Росії від Китаю у військовій, промисловій та економічній сферах, пише Washington Post.

У приватній розмові Трамп нібито заявив, що, на його думку, і росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, хочуть вийти» з ситуації, яка склалася, і що жителі деяких частин України не проти стати частиною рф. Принаймні про це розповів газеті співрозмовник, який обговорював ці питання безпосередньо з Трампом.

Деякі прихильники Трампа намагалися переконати його відмовитися від цього підходу.