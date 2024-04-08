ЕС согласовал продолжение беспошлинной торговли с Украиной еще на год, но с возможностью ограничений

https://racurs.ua/n194176-es-soglasoval-prodoljenie-besposhlinnoy-torgovli-s-ukrainoy-esche-na-god-no-s-vozmojnostu.html

Ракурс

Євросоюз попередньо погодив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, але з можливістю обмежень.

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Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у мережі Х.

За його словами, продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року попередньо підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає «захисний механізм», у рамках якого квоти та мита можуть запровадити знову для сільськогосподарської продукції, а саме м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск «захисного механізму» залежатиме від обсягів імпорту у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню рф в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита.

Тепер Європарламент та Рада ЄС мають проголосувати ще раз. Як повідомляє сайт ЄП, євродепутати, найімовірніше, проголосують протягом квітня.

Повна процедура прийняття повинна пройти до 5 червня, оскільки цього дня закінчується термін дії попереднього рішення.