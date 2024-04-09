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В Черном море отсутствуют российские военные корабли, фото: «Википедия»
Российские корабли в Черном море отсутствуют — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194178-rossiyskie-korabli-v-chernom-more-otsutstvuut-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 9 квітня, відсутні російські військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 20 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.