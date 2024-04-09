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В Черном море отсутствуют российские военные корабли, фото: «Википедия»

Российские корабли в Черном море отсутствуют — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

9 апр 2024, 08:51
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У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 9 квітня, відсутні російські військові кораблі.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 20 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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