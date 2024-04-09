Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Чорному морі наразі відсутні російські військові кораблі, фото: «Вікіпедія»
Російські кораблі у Чорному морі відсутні — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194178-rosiyski-korabli-u-chornomu-mori-vidsutni-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 9 квітня, відсутні російські військові кораблі.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 20 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.