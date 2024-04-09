Микроавтобус въехал в блокпост на Волыни, фото: Нацполиция

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У Волинській області сьогодні, 9 квітня, вранці поблизу Луцька мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався у блокпост. Троє людей травмувалися.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

За кермом автомобіля перебував житель Рівненщини. Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває перевірка.