Россияне ударили двумя КАБами по центру Харькова

https://racurs.ua/n194194-rossiyane-udarili-dvumya-kabami-po-centru-harkova.html

Ракурс

Російські нацисти вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині Харкова.

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Наразі відомо про трьох постраждали, пошук поранених на місці влучання продовжується, розповів мер Харкову Ігор Терехов.

Воєнні злочинці з рф завдали два удари по цивільному підприємству у Харкові. Троє поранених — його працівники, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, є руйнування будівель та пожежа.

рф обстрілює Харків щодня і щоночі. Місту потрібен надійний захист — системи ППО та ракети до них.