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Ракурс
Росіяни вдарили двома КАБами по центру Харкова

Росіяни вдарили двома КАБами по центру Харкова

9 кві 2024, 16:21
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Російські нацисти вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині Харкова.


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Наразі відомо про трьох постраждали, пошук поранених на місці влучання продовжується, розповів мер Харкову Ігор Терехов.

Воєнні злочинці з рф завдали два удари по цивільному підприємству у Харкові. Троє поранених — його працівники, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, є руйнування будівель та пожежа.

рф обстрілює Харків щодня і щоночі. Місту потрібен надійний захист — системи ППО та ракети до них.

Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває людей у їхніх домівках. Україна потребує більшого захисту неба, — сказав у вечірньому зверненні 8 квітня президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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