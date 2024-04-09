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Росіяни вдарили двома КАБами по центру Харкова
Росіяни вдарили двома КАБами по центру Харковаhttps://racurs.ua/ua/n194194-rosiyany-vdaryly-dvoma-kabamy-po-centru-harkova.htmlРакурс
Російські нацисти вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині Харкова.
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Наразі відомо про трьох постраждали, пошук поранених на місці влучання продовжується, розповів мер Харкову Ігор Терехов.
Воєнні злочинці з рф завдали два удари по цивільному підприємству у Харкові. Троє поранених — його працівники, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, є руйнування будівель та пожежа.
рф обстрілює Харків щодня і щоночі. Місту потрібен надійний захист — системи ППО та ракети до них.
Світ не має права залишатися байдужим у той час, коли росія цілеспрямовано, день за днем руйнує місто і вбиває людей у їхніх домівках. Україна потребує більшого захисту неба, — сказав у вечірньому зверненні 8 квітня президент Володимир Зеленський.