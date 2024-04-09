Суд відправив у СІЗО без права застави підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві

https://racurs.ua/ua/n194193-sud-vidpravyv-u-sizo-bez-prava-zastavy-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-pidlitka-na-funikuleri-u-kyievi.html

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Суд Києва відправив під варту без права застави підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

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Про це 9 квітня повідомило «Суспільне» із зали суду. Він буде в СІЗО до 5 червня.

Ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт.

Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та порізав шию. Підліток помер до приїзду лікарів.

У підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю в крові, заявила радниця з комунікацій ДБР. Підозрюваний у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві не визнає свою провину.

Також там спростували інформацію, яка поширювалась в соцмережах, що чоловік нібито працював у ДБР. Він, за словами радниці, відсторонений від виконання обов’язків в правоохоронному органі (УДО), на момент трагедії не був при виконанні службових обов’язків.