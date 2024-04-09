Офіцера СБУ з розслідування журналістів про елітне майно відправили на фронт

https://racurs.ua/ua/n194192-oficera-sbu-z-rozsliduvannya-jurnalistiv-pro-elitne-mayno-vidpravyly-na-front.html

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Голова СБУ відсторонив від виконання обовʼязків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка після публікації розслідування журналістів «Слідство.Інфо».

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Щодо Вітюка почали перевірку.

Поки він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання на фронті спільно зі спецпідрозділом СБУ «Альфа». До підрозділу Вітюк виїхав сьогодні.

Вітюк на час проведення перевірок буде проходити службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО «А». Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань, — заявили у СБУ.

8 квітня стало відомо, що Офіс генерального прокурора відкрив провадження через спробу вручити повістку журналісту «Слідство.Інфо», який провів розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка. Розслідування проводитимуть за кримінальними статтями «зловживання службовими повноваженнями» та «перешкоджання професійній діяльності журналістів».

Досудове розслідування доручили Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Працівник СБУ міг давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату. Останній працював над розслідуванням щодо елітного майна керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що у понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста о 21.15.

Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя, — каже Шульгат.

Поки журналіст перебував у супермаркеті, чоловік у цивільному ходив біля кас, а потім швидко повернувся до військових. Він активно жестикулював, показуючи військовим у різні боки, а потім залишив торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до Шульгата.

Після пошуків у базах даних журналісти встановили, що чоловік у цивільному — Олексій Володимирович Біленко, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Шульгата.