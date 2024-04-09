Шмигаль доручив підготувати «більш справедливу» постанову про бронювання

Денис Шмигаль, фото: «Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України»

https://racurs.ua/ua/n194191-shmygal-doruchyv-pidgotuvaty-bilsh-spravedlyvu-postanovu-pro-bronuvannya.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену та більш справедливу постанову про бронювання, а також визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури.

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Про це він оголосив сьогодні, 9 квітня, під час засідання Кабміну.

Прем'єр наголошує, що ефективна оборона — це результат поєднання зусиль фронту і тилу.

Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура, — наголосив Шмигаль. — Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.

Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури, — додав він.

За словами Шмигаля, у цьому питанні потрібні чіткі та зрозумілі критерії.