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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: «Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України»

Шмигаль доручив підготувати «більш справедливу» постанову про бронювання

9 кві 2024, 15:26
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену та більш справедливу постанову про бронювання, а також визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури.


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Про це він оголосив сьогодні, 9 квітня, під час засідання Кабміну.

Прем'єр наголошує, що ефективна оборона — це результат поєднання зусиль фронту і тилу.

Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура, — наголосив Шмигаль. —  Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.

Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури, — додав він.

За словами Шмигаля, у цьому питанні потрібні чіткі та зрозумілі критерії.

Щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі, — наголосив прем'єр.

Джерело: Ракурс


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