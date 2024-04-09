Шмигаль поручил подготовить более справедливое постановление о бронировании

Шмигаль поручил подготовить более справедливое постановление о бронированииhttps://racurs.ua/n194191-shmigal-poruchil-podgotovit-bolee-spravedlivoe-postanovlenie-o-bronirovanii.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену та більш справедливу постанову про бронювання, а також визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури.
Про це він оголосив сьогодні, 9 квітня, під час засідання Кабміну.
Прем'єр наголошує, що ефективна оборона — це результат поєднання зусиль фронту і тилу.
Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура, — наголосив Шмигаль. — Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.
Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури, — додав він.
За словами Шмигаля, у цьому питанні потрібні чіткі та зрозумілі критерії.
Щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі, — наголосив прем'єр.