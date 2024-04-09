Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подбитая российская авиабомба, скриншот видео

Российскую кассетную авиабомбу подбили пограничники на Донетчине (ВИДЕО)

9 апр 2024, 14:57
999

Прикордонники-зенітники бригади Гвардії наступу «Помста» підбили на Донеччині російську керовану касетну авіабомбу «РБК-250».


.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Розрахунок ЗУ-23−2 зачепив крила цієї «РБК-250», тож вона впала, не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали, оскільки бомба все одно становила небезпеку, — вказано в описі відео.

РБК-250 — це касетна бомба вагою близько 250 кг, споряджена 150 осколковими боєприпасами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров