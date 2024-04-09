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Подбитая российская авиабомба, скриншот видео
Российскую кассетную авиабомбу подбили пограничники на Донетчине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194190-rossiyskuu-kassetnuu-aviabombu-podbili-pogranichniki-na-donetchine-video.htmlРакурс
Прикордонники-зенітники бригади Гвардії наступу «Помста» підбили на Донеччині російську керовану касетну авіабомбу «РБК-250».
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Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Розрахунок ЗУ-23−2 зачепив крила цієї «РБК-250», тож вона впала, не здетонувавши. Вже після огляду сапери її підірвали, оскільки бомба все одно становила небезпеку, — вказано в описі відео.
РБК-250 — це касетна бомба вагою близько 250 кг, споряджена 150 осколковими боєприпасами.