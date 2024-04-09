Ростислав Карандеев, фото: «Район.in.ua»

https://racurs.ua/n194185-eto-ne-ulichnoe-shapito-v-minkultury-obyasnili-bronirovanie-rabotnikov-cirka.html

Ракурс

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв на своїй Фейсбук-сторінці прокоментував резонансу новину про бронювання від мобілізації працівників цирку.

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Обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює, — наголосив він.

Чиновник закликав не робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою.

Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи, — зазначив Карандєєв. — Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

Специфіка роботи цього колективу — це постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях, — додав він.

Карандєєв зазначив, що за 2023 рік колектив провів 1 тис. 510 вистав які відвідали майже 145 тис. глядачів в 17 областях України. За два місяці 2024 року проведено 182 вистави в 14 областях.

Обов’язок влади — забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання, — наголосив чиновник.

Карандєєв наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний.

Нововведень не було. Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива, — зазначив він.

За його словами, йдеться про незначну кількість людей.

Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, — зазначив він. — Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу! Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються.

Також Карандєєв прокоментував бронювання працівників медіа.