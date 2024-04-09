Кремль шьет террор украинской компании, в которой раньше работал сын Байдена

https://racurs.ua/n194195-kreml-shet-terror-ukrainskoy-kompanii-v-kotoroy-ranshe-rabotal-syn-baydena.html

Ракурс

Слідчий комітет рф шиє терор українській компанії, у якій раніше працював син Джо Байдена.

.

Йдеться про нафтогазову компанію Burisma Holdings.

Головне слідче управління СК росії порушило проти «вищих посадових осіб США та країн НАТО» кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму (ч. 4 ст. 205.1 КК), повідомила офіційний представник відомства. Світлана Петренко.

Встановлено, що кошти, що надходили через комерційні організації, зокрема, нафтогазову компанію «Бурисма Холдингс», що діє на території України, протягом останніх років використовувалися для здійснення терористичних актів у російській федерації, а також за її межами в | та громадських діячів та завдання економічної шкоди, — стверджує Петренко.

Напередодні на російських державних телеканалах з’явилися відео з допитів обвинувачених у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холлі». Вони на камеру заявили, що їхні дії нібито координували із Києва.

Власником «Бурисми» є міністр часів Януковича Злочевський, проти якого порушено кримінальні справи, а членом ради директорів був син Джо Байден Хантер.