Украине выгоднее атаковать другие цели – глава Пентагона об ударах по российским НПЗ

https://racurs.ua/n194209-ukraine-vygodnee-atakovat-drugie-celi-glava-pentagona-ob-udarah-po-rossiyskim-npz.html

Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що українські удари по російських НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

.

На його думку, Україні нібито «вигідніше» атакувати інші цілі.

Ці удари (по російським НПЗ — «Ракурс») можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу, — заявив Остін під час засідання комітету Сенату у справах збройних сил, передає Bloomberg.

Остін також повторив прохання адміністрації США до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він зазначив, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.

Зауваження Остіна, щодо ударів по російських НПЗ засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.

Нагадаємо, раніше українські удари по НПЗ росії розкритикували в ООН.

Після ударів по об'єктах у Татарстані в ООН закликали припинити «атаки по цивільній інфраструктурі» росії. Про це заявив речник генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік.

У російському Татарстані під ударом дронів опинився завод, на якому росіяни збирають іранські «шахеди», маркуючи їх як «Герань-2».