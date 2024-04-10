рф потеряла в Украине уже более 450 тыс. солдат. Фото:

https://racurs.ua/n194213-rossiya-poteryala-v-ukraine-uje-bolee-450-tys-soldat.html

Ракурс

Військові втрати країни-агресора росії вже перевищили понад 450 тис. осіб.

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Зокрема, за останню добу ворог втратив 830 окупантів, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню. Також ЗСУ знищили 67 одиниць російської автомобільної військової техніки та вісім — спеціальної. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 450 тис. 80 (+830) осіб,

танків — 7 тис. 132 (+22) од,

бойових броньованих машин — 13 тис. 667 (+47) од,

артилерійських систем — 11 тис. 404 (+18) од,

РСЗВ — 1 тис. 40 (+1) од,

засоби ППО — 753 (+0) од,

літаків — 347 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 70 (+37),

крилаті ракети — 2 тис. 67 (+2),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 тис. 248 (+67) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 876 (+8)

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича за допомогою FPV-дронів одразу вивели з ладу техніку, згодом узялися до знищення російських військовослужбовців.