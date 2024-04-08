М'ясорубка від Сил спецоперацій у Донецькій області - FPV-дрони знищили дві БМП, БТР та 9 рашистів

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Справжню м’ясорубку від воїнів Сил спецоперацій запустили для росіян у Донецькій області.

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Оператори підрозділу аеророзвідки ліквідували залишки розгромленої російської штурмової групи за допомогою дронів та знищили бронетехніку рашистів.

В один з моментів показано застосування багаторазовий FPV-дрон, який «відкладає" боєкомплект у сховок з російським окупантом та миттєво відлітає.

Загалом оператори 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича за допомогою FPV-дронів техніку одразу вивели з ладу техніку, згодом узялися до знищення російських військовослужбовців.

У результаті знищено: дві БМП, БТР, 9 бійців противника. Поранено чотирьох військовослужбовців рф.