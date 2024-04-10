Украинские пограничники уничтожают пехоту и склады врага. Фото:

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Державна прикордонна служба України продовжує завдавати російським загарбникам військових втрат.

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Лінія фронту у Херсонській області проходить по Дніпру. Таке розташування військ відчутно впливає на хід бойових дій. Зокрема, зростає роль розвідувальних та ударних безпілотників. Саме FPV-дрони відіграють значну роль. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у соцмережах.

Зокрема, на лівому березі Дніпра у Херсонській області окупанти втрачають не лише особовий склад та бронетехніку, але й склади. Такі втрати, як уточнюють в ДПСУ, змушують російські підрозділи відтягувати свої сили далі від річки. Це відповідно ускладнює їм логістику.

Нагадаємо, бійці бригади Гвардії наступу «Помста» спільно з Силами оборони знищили 12 одиниць техніки під час російського штурму біля Бахмута. На цій ділянці ворог за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів намагався прорвати лінію оборони. Ворог відступив після того, як зазнав значних втрат.