На фото из космоса видны последствия удара по авиазаводу в Борисоглебске

https://racurs.ua/n194227-na-foto-iz-kosmosa-vidny-posledstviya-udara-po-aviazavodu-v-borisoglebske-tam-obrushilas-krysha.html

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На супутникових знімках наслідків удару по авіазаводу в Борисоглебську у Воронезькій області видно пошкодження одного з його корпусів — там обвалився дах.

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Фото з космосу 10 квітня оприлюднили «Схеми». Атака на завод у рф сталася 9 квітня.

Це підприємство ремонтує і вдосконалює ракети, якими росіяни бʼють по Україні. Знаходиться він у 300 км від кордону територій, які контролює Україна.

Раніше у ГУР підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному підприємству в Борисоглебську.

Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства, — повідомив в ефірі «Радіо Свобода» представник ГУР МО Андрій Юсов.

РосЗМІ повідомили про удари БПЛА по території авіацентру. Там пишуть, що їх намагались збити, утім два з них таки вдарили по території центру. У Міноборони рф звітували про знищення двох БПЛА в області, про влучання в завод не повідомляли.