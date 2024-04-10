Мэра Новомосковска подозревают в требовании взятки за разрешение построить общежитие для переселенцев

https://racurs.ua/n194228-mera-novomoskovska-podozrevaut-v-trebovanii-vzyatki-za-razreshenie-postroit-obschejitie-dlya.html

Ракурс

Міського голову Новомосковська Дніпропетровської області Сергія Рєзніка затримали на хабарі.

.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону повідомили, що на хабарі в 30 тисяч доларів США на Дніпропетровщині затримали міського голову та секретаря міськради.

Затриманих підозрюють в отриманні грошей за сприяння в довгостроковій оренді об'єкта незавершеного будівництва площею 4 500 кв. м з можливістю оформлення права власності.

Посадовці вимагали хабар у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

На території громади ще з 1990-х років стояла недобудова школи. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення й облаштувати його для переселенців. Платити за їхнє проживання мала міжнародна гуманітарна організація.

За гроші мер і секретар обіцяли винести питання на голосування сесії та вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення — без оголошення тендеру.