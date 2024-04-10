Зеленский назвал «примитивными» предложения Трампа о прекращении войны в обмен на украинские территории

https://racurs.ua/n194232-zelenskiy-nazval-primitivnymi-predlojeniya-trampa-o-prekraschenii-voyny-v-obmen-na-ukrainskie.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідеї американського політика Дональда Трампа про припинення війни в обмін на здачу окупованих українських територій росії, назвавши їх «примітивними».

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Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданням гурту Axel Springer, пише Politico.

Зеленський зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа, але «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».

За словами Зеленського, йому потрібна не «фантастична», а «реальна» ідея, яка поклала б край війні, «бо на коні життя людей».

Президент України також розповів, що приватно через посередників пропонував Трампу відвідати країну, і що той висловив зацікавленість, але до конкретних домовленостей про поїздку справа не дійшла.

Трамп неодноразово заявляв, що у разі обрання президентом закінчить війну в Україні за 24 години. При цьому він зазначав, що Україні при цьому доведеться відмовитися від усіх чи частини окупованих територій.

На початку лютого 2024 року Bloomberg з посиланням на джерела написав, що план Трампа у разі обрання президентом полягає в тому, щоб одночасно чинити тиск і на росію, і на Україну.

За даними агентства, Трамп планує загрожувати Києву у разі відмови від переговорів припиненням постачання зброї Україні, а Москві — навпаки, збільшенням цих постачань, а також посиленням санкцій проти російського Центробанку.

Зеленський раніше неодноразово виключав можливість будь-якої поступки територій росії за припинення війни.