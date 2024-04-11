Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российская ракета убила боевого медика, спасавшего людей после первого "прилета" в Одесской области

Российская ракета убила боевого медика, спасавшего людей после первого «прилета» в Одесской области

11 апр 2024, 16:08
999

Російська ракета 10 квітня вбила на Одещині бойового медика Романа Юхневича, який рятував людей після першого «прильоту».


.

Як повідомили в 151-му навчальному центрі ЗСУ, Роман проходив стажування інструктора з тактичної медицини в Одесі.

Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, він став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» і кинувся надавати домедичну допомогу постраждалим.

Російські окупанти завдали другий удар з коротким інтервалом по тому ж місцю. Він загинув, намагаючись врятувати життя інших людей, хоча мав право їхати додому відпочивати. Мав право, але не зміг проїхати повз людей які потребували допомоги. Не забудемо і не пробачимо втрату хороброго воїна, фахового інструктора, вірного побратима, люблячого чоловіка свої дружини, батька і вірного сина України. Назавжди в строю! — йдеться в повідомленні центру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров