Российская ракета убила боевого медика, спасавшего людей после первого "прилета" в Одесской области

https://racurs.ua/n194263-rossiyskaya-raketa-ubila-boevogo-medika-spasavshego-ludey-posle-pervogo-prileta-v-odesskoy.html

Ракурс

Російська ракета 10 квітня вбила на Одещині бойового медика Романа Юхневича, який рятував людей після першого «прильоту».

.

Як повідомили в 151-му навчальному центрі ЗСУ, Роман проходив стажування інструктора з тактичної медицини в Одесі.

Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, він став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» і кинувся надавати домедичну допомогу постраждалим.