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Российская ракета убила боевого медика, спасавшего людей после первого "прилета" в Одесской области
Российская ракета убила боевого медика, спасавшего людей после первого «прилета» в Одесской областиhttps://racurs.ua/n194263-rossiyskaya-raketa-ubila-boevogo-medika-spasavshego-ludey-posle-pervogo-prileta-v-odesskoy.htmlРакурс
Російська ракета 10 квітня вбила на Одещині бойового медика Романа Юхневича, який рятував людей після першого «прильоту».
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Як повідомили в 151-му навчальному центрі ЗСУ, Роман проходив стажування інструктора з тактичної медицини в Одесі.
Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, він став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» і кинувся надавати домедичну допомогу постраждалим.
Російські окупанти завдали другий удар з коротким інтервалом по тому ж місцю. Він загинув, намагаючись врятувати життя інших людей, хоча мав право їхати додому відпочивати. Мав право, але не зміг проїхати повз людей які потребували допомоги. Не забудемо і не пробачимо втрату хороброго воїна, фахового інструктора, вірного побратима, люблячого чоловіка свої дружини, батька і вірного сина України. Назавжди в строю! — йдеться в повідомленні центру.