Російська ракета вбила бойового медика, який рятував людей після першого “прильоту” на Одещині

https://racurs.ua/ua/n194263-rosiyska-raketa-vbyla-boyovogo-medyka-yakyy-ryatuvav-ludey-pislya-pershogo-prylotu-na-odeschyni.html

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Російська ракета 10 квітня вбила на Одещині бойового медика Романа Юхневича, який рятував людей після першого «прильоту».

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Як повідомили в 151-му навчальному центрі ЗСУ, Роман проходив стажування інструктора з тактичної медицини в Одесі.

Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, він став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» і кинувся надавати домедичну допомогу постраждалим.