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Ракурс
Російська ракета вбила бойового медика, який рятував людей після першого “прильоту” на Одещині

Російська ракета вбила бойового медика, який рятував людей після першого «прильоту» на Одещині

11 кві 2024, 16:08
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Російська ракета 10 квітня вбила на Одещині бойового медика Романа Юхневича, який рятував людей після першого «прильоту».


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Як повідомили в 151-му навчальному центрі ЗСУ, Роман проходив стажування інструктора з тактичної медицини в Одесі.

Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, він став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» і кинувся надавати домедичну допомогу постраждалим.

Російські окупанти завдали другий удар з коротким інтервалом по тому ж місцю. Він загинув, намагаючись врятувати життя інших людей, хоча мав право їхати додому відпочивати. Мав право, але не зміг проїхати повз людей які потребували допомоги. Не забудемо і не пробачимо втрату хороброго воїна, фахового інструктора, вірного побратима, люблячого чоловіка свої дружини, батька і вірного сина України. Назавжди в строю! — йдеться в повідомленні центру.

Джерело: Ракурс


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