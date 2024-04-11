Выбросил 20 урн с прахом на пустырь – сообщено о подозрении работнику ритуальной службы

https://racurs.ua/n194264-vybrosil-20-urn-s-prahom-na-pustyr-soobscheno-o-podozrenii-rabotniku-ritualnoy-slujby.html

Ракурс

У Києві працівник ритуальної служби викинув 20 урн з прахом на пустир.

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26-річному співробітнику приватної ритуальної служби повідомлено про підозру у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України), розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У березні на пустирі на вулиці Сирецькій знайшли урни з прахом. Слідством встановлено, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання суміжних ритуальних послуг.

Після кремації прах покійного поміщався в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника. Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався. Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху.

Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій. Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.