Противник превышает нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава, заявили военные в Раде

https://racurs.ua/n194276-protivnik-prevyshaet-nas-v-sem-desyat-raz-est-nehvatka-lichnogo-sostava-zayavili-voennye-v-rade.html

Ракурс

Армія рф перевищує українську на фронті в 7−10 разів.

.

Про це 11 квітня заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.

Противник перевищує нас у 7−10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких — по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8−10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту, — сказав він.

Така ситуація призводить до того, що бригада, яка мала б обороняти до 15 км фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п’ять, а іноді й менше кілометрів.

Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон — він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил, — закликав Содоль.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про посилення мобілізації, а також доручила уряду доплачувати військовим на «нулі» 70 тис. грн.