Правительство Нидерландов добавило еще 400 млн евро в поддержку Украины

https://racurs.ua/n194277-pravitelstvo-niderlandov-dobavilo-esche-400-mln-evro-v-podderjku-ukrainy.html

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Уряд Нідерландів, що йде цього року у відставку, зобов’язується збільшити підтримку України на 400 млн євро (428,64 млн дол.), довівши її у 2024 році до 2,4 млрд євро, повідомляє телеканал RTL.

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Новий уряд має сформувати якась коаліція партій, які отримали у сумі більшість голосів у парламенті за підсумками виборів, які відбулися у листопаді минулого року. Ця коаліція досі не сформувалася — на переговори між партіями часто витрачається багато місяців — і до появи нового уряду країною керує старий на чолі з Марком Рютте.

Найбільше мандатів на листопадових виборах отримала ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який, як вважається, більш ніж скептично ставиться до підтримки України.

У його партії все одно недостатньо голосів для того, щоб правити поодинці, а примирити його позицію із пріоритетами інших партій складно.

У березні Вілдерс заявив що більше не наполягає на тому, щоб стати прем'єр-міністром; водночас вплив його партії на політику майбутнього уряду так чи інакше буде значним.