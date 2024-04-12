В ОП и МИД возможны новые кадровые ротации

https://racurs.ua/n194289-v-op-i-mid-vozmojny-novye-kadrovye-rotacii.html

Ракурс

В Офісі президента України та Міністерстві закордонних справ відбудуться кадрові ротації.

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Заступник керівника ОП Єрмака Андрій Сибіга стане першим заступником міністра закордонних справ. На його місце призначать Миколу Точицького — чинного заступника міністра.

Про це 12 квітня повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в Офісі президента.

На початку квітня УП з посиланням на власні джерела писала, що «найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики».

За словами співрозмовників, він стане заступником міністра закордонних справ. На Банковій планують замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС Миколою Точицьким, який вчився в одній групі в Інституті міжнародних відносин з Андрієм Єрмаком.

Що відомо про Сибігу

48-річний Сибіга почав працю в МЗС у 1997 році на посаді аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України.

З 1998 року — другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща. З грудня 2002 року — перший секретар Міністерства закордонних справ України.

З 2006 року — заступник директора департаменту — начальник відділу, заступник директора департаменту Міністерства закордонних справ України. З 2008 року — радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

З 2012 року — в.о. директора, директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 року — Надзвичайний і повноважний Посол України в Турецькій Республіці.

Указом президента 31 травня 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента України.