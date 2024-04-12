Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На деоккупированной части Херсонской области нет электроэнергии

На деоккупированной части Херсонской области нет электроэнергии

12 апр 2024, 13:08
999

По всій деокупованій частині Херсонської області немає електроенергії.


.

Це пов’язано з обстрілом критичної інфраструктури сусідньої Миколаївської області.

Відсутність світла призвела до аварій у системі водопостачання. Так, у водопровідній мережі у селі Текстильне виникли перебої з подачею води.

З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу, повідомив голова МВА Роман Мрочко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров