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На деоккупированной части Херсонской области нет электроэнергии
На деоккупированной части Херсонской области нет электроэнергииhttps://racurs.ua/n194295-na-deokkupirovannoy-chasti-hersonskoy-oblasti-net-elektroenergii.htmlРакурс
По всій деокупованій частині Херсонської області немає електроенергії.
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Це пов’язано з обстрілом критичної інфраструктури сусідньої Миколаївської області.
Відсутність світла призвела до аварій у системі водопостачання. Так, у водопровідній мережі у селі Текстильне виникли перебої з подачею води.
З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу, повідомив голова МВА Роман Мрочко.