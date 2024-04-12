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Ракурс
На деокупованій частині Херсонщині немає електроенергії

На деокупованій частині Херсонщині немає електроенергії

12 кві 2024, 13:08
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По всій деокупованій частині Херсонської області немає електроенергії.


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Це пов’язано з обстрілом критичної інфраструктури сусідньої Миколаївської області.

Відсутність світла призвела до аварій у системі водопостачання. Так, у водопровідній мережі у селі Текстильне виникли перебої з подачею води.

З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу, повідомив голова МВА Роман Мрочко.

Джерело: Ракурс


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