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На деокупованій частині Херсонщині немає електроенергії
На деокупованій частині Херсонщині немає електроенергіїhttps://racurs.ua/ua/n194295-na-deokupovaniy-chastyni-hersonschyni-nemaie-elektroenergiyi.htmlРакурс
По всій деокупованій частині Херсонської області немає електроенергії.
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Це пов’язано з обстрілом критичної інфраструктури сусідньої Миколаївської області.
Відсутність світла призвела до аварій у системі водопостачання. Так, у водопровідній мережі у селі Текстильне виникли перебої з подачею води.
З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу, повідомив голова МВА Роман Мрочко.