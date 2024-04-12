В Естонії планують визнати РПЦ терористичною організацією

https://racurs.ua/ua/n194293-v-estoniyi-planuut-vyznaty-rpc-terorystychnou-organizaciieu.html

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В Естонії запропонували визнати Російську православну церкву (РПЦ) терористичною організацією.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив про намір запропонувати Рійгікогу (парламент) визнати Російську православну церкву терористичною організацією, повідомляє телеканал ETV.

Якщо провести паралель, ісламські терористи, які кажуть, що ведуть священну війну проти західного світу, цінностей західного світу, то сьогодні патріарх і патріархат, які діють у Москві, нічим не відрізняються від ісламських терористів", — сказав він. За його словами, Московський патріархат підпорядковується володимиру путіну, який, як заявив він, «керує терористичною діяльністю у світі», — сказав Ляенеметс.

Міністр вважає, що визнання РПЦ терористичною організацією не вплине на парафіян і не означає, що храми будуть закриті, але при цьому «зв'язки з Москвою будуть розірвані». Саме підпорядкування Москві, як вважає глава МВС, становить загрозу національній безпеці Естонії.

Представник Естонської православної церкви Московського патріархату раніше заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні РПЦ і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни росії проти України.

Глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда заявив, що пропозиція визнати РПЦ терористичною організацією повертає Естонію «в темні часи релігійних воєн, Варфоломіївської ночі та полювання на відьом».

Православна церква Естонії має понад 100 тис. вірян. У січні 2024 року естонська влада відмовилася продовжувати посвідку на проживання главі місцевої митрополії Російської православної церкви Євгену (Валерію Решетнікову). Його визнали загрозою безпеці держави. Держава прийняла рішення відмовити в продовженні, оскільки Решетников у своїй публічній діяльності, у тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, попри попередження, що робилися йому раніше.

До цього Естонія заборонила в’їзд у країну патріарху Московському та всієї Русі Кирилу.