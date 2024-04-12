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Ракурс
У селі на кордоні ухилянтів катером переправляли у невизнане Придністров'я

У селі на кордоні ухилянтів катером переправляли у невизнане Придністров’я

12 кві 2024, 12:32
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Поліція ліквідувала нелегальну схему переправляння ухилянтів через невизнане Придністровʼя.


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До складу злочинного угрупування увійшло четверо мешканців села Кучурган на Одещині, яке розташоване на кордоні з тимчасово окупованою частиною Молдови, розповіли 12 квітня у прес-службі Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, фігуранти домовлялися з «клієнтами» про місце зустрічі та привозили в приватний будинок неподалік від місця незаконного перетину.

В оборудку залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв ухилянтів через Кучурганське водосховище на власному катері.

Коштувала така послуга від семи до десяти тисяч доларів — залежно від терміновості виїзду.

Джерело: Ракурс


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